Xavier Jaravel : face aux poussées inflationnistes, « il faudrait cibler les aides »

Nathalie Silbert

Xavier Jaravel, professeur à la London School of Economics, explique aux « Echos » pourquoi la France devrait privilégier un soutien ciblé pour contrer les effets de l'inflation. Le dispositif doit être « suffisamment fort pour protéger les ménages dans le besoin et suffisamment ciblé pour préserver les finances publiques et la soutenabilité de la dette », selon lui.Source : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjonctur...