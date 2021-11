Voitures électriques : Rivian lève 11,9 milliards pour son entrée à Wall Street

Les Echos

Soutenu par Ford et Amazon, le constructeur américain de pick-up, SUV et camionnettes électriques est désormais valorisé près de 68 milliards de dollars. Une performance pour ce constructeur fondé en 2009 et qui vient tout juste de livrer ses premiers véhicules.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/automob...