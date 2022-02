Voitures chères : le prix d'une nouvelle ère dans l'automobile

Les Echos

Le prix des voitures augmente. C'est le résultat de différents facteurs et cela contribue à faire de l'automobile un produit plus luxe que populaire. Pour « La Story », le podcast d'actualité des « Echos », Pierrick Fay et ses invités décryptent le changement de paradigme de ce marché.