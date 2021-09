Victoria Beckham : ses petits secrets pour avoir un teint parfait (même sans dormir)

Depuis le 8 septembre 2021, la Fashion Week bat son plein. Un mois de la mode comme on les aime renouant avec un rythme intense entre défilés physiques et présentations numériques. Une allure des plus soutenue pour les créateurs et les mannequins. Et...Source : https://www.elle.fr/Beaute/News-beaute/Beaute-des-...