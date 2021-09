Vendée, Eure : avec le retour du loup, les éleveurs sont inquiets

Le loup se sent de plus en plus chez lui en France au point qu'il se répand et qu'il étend son territoire. Il a été repéré en Vendée où il s'en serait pris à des brebis. Les éleveurs sont inquiets.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/ve...