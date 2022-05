Vallourec engage une restructuration radicale en Europe

Vincent Collen

Le fabricant de tubes pour l'industrie de l'énergie supprime quelque 3.000 postes, soit près d'un cinquième de son effectif. L'Allemagne paie le plus lourd tribut avec la fermeture de deux usines employant 2.400 personnes. En France, plus de 300 postes seront supprimés et le site de Saint-Saulve, dans le Nord, sera fermé.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie...