VIH-Sida : les risques du « chemsex », le sexe sous drogue

Prendre des drogues pour stimuler sa libido n’a rien de nouveau. Mais la facilité d’accès aux psychostimulants et la multiplication des rencontres via internet a permis au phénomène de prendre de l’ampleur, notamment dans la communauté gay. Autour des associations et des consultations spécialisées en santé sexuelle, une prise en charge s’organise pour prévenir les addictions et les contaminations par le VIH ou d’autres infections sexuellement transmissibles.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/infect...