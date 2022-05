VIDEO. Quel est l'impact écologique de nos retours produits ? "Envoyé spécial" a calculé l'empreinte carbone de leurs incroyables périples

Retourner un produit acheté sur internet, c'est facile, et le plus souvent gratuit. Mais quel est l'impact écologique de ces retours dont les grandes marques ont fait un argument commercial ? Pour mesurer l'empreinte de nos retours produits, "Envoyé spécial" a placé des traceurs GPS dans plusieurs colis, et s'est adressé à une start-up spécialisée dans le calcul du bilan carbone des entreprises.Source : https://www.francetvinfo.fr/economie/commerce/vide...