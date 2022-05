VIDEO. L’actrice Marion Cotillard s’exprime sur son engagement écologique

“Je me souviens quand j’ai commencé le cinéma, à la fin de la journée, il y avait des poubelles entières de gobelets qui n’étaient pas du tout recyclées…” Être actrice et écolo, c’est possible pour Marion Cotillard. Brut l’a suivie au festival de Cannes.Source : https://www.francetvinfo.fr/culture/cinema/festiva...