Une météorite dans le ciel de Bretagne : un bruit et une lumière "impressionnants"

Des centaines et des centaines de questions dans le courant de la nuit sur les réseaux sociaux en Bretagne. Quelle est l'origine de cette forte lumière, de cette explosion entendue dans le ciel breton peu avant minuit ce dimanche soir ? Selon l'hypothèse la plus probable, c'est une météorite."Je vous assure que c'était impressionnant", témoigne Gurvan Musset, directeur de France Bleu Breizh Izel au beau milieu de la nuit de dimanche à lundi. Il évoque une "grosse explosion", entendue surtout "du côté de Brest et de la Côte nord", d'autres évoquent "un gros bruit, comme quelque chose qui tombait". C'est "une météorite" affirme de son côté Météo Bretagne.