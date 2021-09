Une attaque «terroriste» dans un supermarché de Nouvelle-Zélande, le suspect abattu

La Première ministre néo-zélandaise a qualifié de «terroriste» une attaque survenue dans un supermarché d’Auckland. Le suspect, un Sri-Lankais connu des services de sécurité pour sa proximité avec l’Etat islamique, a été abattu.

La police d’Auckland, dans le nord de la Nouvelle-Zélande, a abattu ce vendredi un homme suspecté d’avoir attaqué au couteau six personnes dans un supermarché de la ville, d’après les médias locaux. L’acte a aussitôt été qualifié de «terroriste» par la Première ministre, Jacinda Ardern. L’homme, un Sri-Lankais proche de l’Etat islamique arrivé dans le pays en 2011, était bien connu des services de sécurité néo-zélandais, selon cette dernière.«La police confirme qu’un homme est entré dans un supermarché New Lynn et a blessé plusieurs personnes. […] Nous avons localisé le suspect qui a été blessé par balles. Il est mort sur place», ont déclaré les forces de l’ordre locales dans un communiqué.