Un petit espoir de cessez-le-feu après un an de guerre en Éthiopie

Dans ce pays d'Afrique de l'Est ravagé par les affrontements depuis novembre 2020, une petite lueur d’espoir s'allume : un possible arrêt des hostilités entre les rebelles et l’armée gouvernementale.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/un-monde-...