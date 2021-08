Tout savoir sur le sextoy We-Vibe Touch X

Lancé il y a déjà dix ans, ce sextoy vibromasseur revient plus fort que jamais pour vous faire rugir de plaisir. Quelles sont ses propriétés et quelles sensations procure-t-il ? Comment s’en sert-on ? En couple ou seul ? Y a-t-il des trucs à faire ou à éviter ? On vous dit tout.

Source : https://www.santemagazine.fr/psycho-sexo/le-blog-s...