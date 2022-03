TotalEnergies s'engage à ne plus acheter de pétrole russe d'ici à la fin de l'année

Vincent Collen

Le pétrolier français arrêtera tout achat de pétrole et de produits pétroliers russes « au plus tard à la fin de l'année 2022 ». Et promet des sources alternatives pour approvisionner l'Europe. Il refuse toujours de céder ses participations dans ses actifs gaziers.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie...