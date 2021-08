TikTok : cette nouvelle astuce pour se maquiller les lèvres va vous séduire

Tutos coiffure, tendance beauté et challenge make-up... Ce n'est plus un secret pour personne, TikTok regorge de vidéos en tout genre. Et les astuces sont nombreuses. Comment lifter son visage avec un anticernes? Ou encore comment réaliser un "lip wi...Source : https://www.elle.fr/Beaute/Maquillage/Astuces/TikT...