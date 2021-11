Tesla secoué en Bourse par les derniers tweets fracassants d'Elon Musk

Nicolas Rauline

Le tonitruant patron du spécialiste de la voiture électrique a consulté le public sur Twitter pour savoir s'il devait vendre 10 % du capital. Les internautes ont répondu oui et Elon Musk s'est engagé à respecter leur avis… Une décision qui a fait tanguer le cours de Tesla, qui perdait plus de trois points lundi matin, et qui suscite encore des interrogations chez les autorités.