Tesla : Berlin, une étape cruciale pour le pionnier de la voiture électrique

Anne Feitz

Avec cette nouvelle usine, le constructeur américain dispose désormais de sites de production sur les trois grands univers automobiles : la Chine, les Etats-Unis et l'Europe. Il bénéficiera aussi de plus de voitures à vendre (500.000 à terme), à l'heure où le marché est plus contraint par l'offre que par la demande.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/automob...