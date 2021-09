Tempête Ida : au moins 44 morts dans la région de New York prise par surprise

Il a plu 18,26 centimètres d’eau en douze heures sur Central Park. L’eau a transformé les rues en torrents et inondé les sous-sols du Queens et de Brooklyn, piégeant des habitants.

Toute la population savait que le cyclone Ida, qui avait dévasté La Nouvelle-Orléans en début de semaine, allait finir sa course sur la côte est des Etats-Unis. Les alertes météo aux inondations s’étaient multipliées, tous les responsables politiques avaient invité leurs concitoyens à rester chez eux, tandis que retentissaient régulièrement sur les téléphones portables les alertes aux tornades et aux crues subites.Mais nul n’avait imaginé le déluge qui s’abattit mercredi 1er septembre dans la soirée sur New York et sa région en quelques heures.A Central Park, au cœur de Manhattan, il a plu 18,26 centimètres d’eau en douze heures, deux fois plus que le précédent record, qui datait de 1927 (l’équivalent de trois mois de pluie à Paris). L’eau a transformé les rues en torrents, envahi les sous-sols des habitations du Queens et de Brooklyn – où habitent parfois des clandestins dans des caves servant d’appartements de fortune –, et pris au piège les automobilistes.Résultat, selon un bilan provisoire établi jeudi soir, au moins 44 personnes sont mortes dans les Etats de Pennsylvanie, du Connecticut, de New York et du New Jersey. Le président Joe Biden a déclaré l’état d’urgence dans ces deux derniers Etats, annonçant la mise en place d’une aide fédérale.