Télétravail : comment la crise du Covid a changé les pratiques des entreprises

Leïla de Comarmond

EXCLUSIF- Le cabinet de conseil en management Sia Partners a passé au crible pour « Les Echos » les près de 8.000 accords d'entreprise enregistrés entre 2018 et 2021 par le ministère du Travail sur le télétravail. Il a plus que doublé entre 2019 et 2021, avec la montée en puissance d'un modèle de travail hybride fondé sur deux jours maximum en « distanciel ».Source : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/070...