Spatial : une Danoise francophone à la tête d'Eutelsat

Christophe Palierse

En partance pour Atos, Rodolphe Belmer, le directeur général de l'opérateur de satellites, sera remplacé à compter du 1 er janvier prochain par Eva Berneke, la patronne de KMD, la principale société danoise d'informatique et de logiciels. Cette quinqua, qui a étudié et travaillé en France, est une pointure de l'univers des télécommunications et des technologies.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-def...