Soudan du Sud : plus de 60% de la population confrontée à une situation de crise alimentaire

Selon un rapport de l'ONU et du gouvernement, les chocs climatiques (inondations et sécheresses) et les déplacements de population contribuent à aggraver l'insécurité alimentaire, de même que les affrontements armés dans les régions.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/soudan-d...