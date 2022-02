Sommet UE-UA : jeter les bases d'un partenariat renouvelé et ambitieux entre l'Europe et l'Afrique

67 chefs d'Etats et de gouvernements africains et européens sont attendus les 17 et 18 février 2022 à Bruxelles pour un sommet UE-UA qui doit "refonder" la relation entre l'Europe et l'Afrique.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/mali/som...