Soin de la peau : cette marque a inventé un masque skincare... À porter sous le masque !

Voilà plus d'un an que notre peau doit supporter le port du masque une bonne partie de la journée. Au travail, dans les magasins et même en extérieur... De quoi irriter les épidermes les plus fragiles et donner des boutons, ce qu'on a appelé le fameu...