Ski pliable, l'innovation reprend la course dans la glisse

Les Echos

La saison des sports d'hiver 2022 s'annonce bien, après presque deux ans de vaches maigres, et l'innovation est de la fête sur les pistes. Dans « La Story », le podcast d'actualité des « Echos », Michèle Warnet et ses invités présentent le dernier né des spatules qui pourrait séduire les skieurs assidus et réveiller la concurrence, le ski pliable.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourism...