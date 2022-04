Shampoings, savons, déodorants ... tout savoir sur les cosmétiques solides

Pratiques et "tendance", les cosmétiques solides sont de plus en plus nombreux à s'inviter dans nos salles de bain. Mais sont-ils vraiment plus économiques et éco-responsables ? On vous dit tout !

