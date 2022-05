Selena Gomez dévoile sa routine « make up no make up »



Lire la suite de l'article sur Elle...



Source : https://www.elle.fr/Beaute/Maquillage/Maquillage-d... Les températures augmentent à vue d'œil et avec elles, une envie de maquillage ultra naturel pour combattre la chaleur avec beaucoup de fraîcheur. Quoi de mieux qu'un make up no make up pour les affronter ? Cette tendance maquillage, qui a vu le jou...