Séduction, désir, libido... faut-il rester naturel en amour ?

On a souvent le sentiment que pour plaire, il faut correspondre à certains canons de beauté et de genre. On passe ainsi beaucoup de temps à essayer de connaître les attentes de l’Autre et les moyens de s’en approcher, quitte à devoir déguiser un peu sa personnalité ou son look. Il semble que ce ne soit pas là un bon calcul.

