Saint-Valentin : défenseuse d’une horticulture locale et de saison, Hortense Harang lance une pétition pour interdire les importations massives de fleurs

Avec son entreprise Fleurs d’Ici, elle promeut une horticulture française qui respecte la saisonnalité des fleurs. Sa pétition propose d’interdire l’importation de fleurs cultivées en Afrique et Amérique Latine et l’obligation d’afficher la provenance, comme pour les fruits et légumes.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/l-etoile-...