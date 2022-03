SPIE déroule sa feuille de route

Enrique Moreira

Le spécialiste des services multitechniques dans les domaines de l'énergie et de la communication a retrouvé son niveau d'activité pré-Covid. Le groupe entend maintenir son indépendance et poursuivre ses acquisitions de petites et moyennes entreprises.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobil...