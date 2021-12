Robots-livreurs : comment Alibaba accélère le déploiement de ses « petits ânes »

Frédéric Schaeffer

Ils s'appellent « petit âne » en mandarin et circulent aujourd'hui dans les allées d'une poignée de résidences et de quelque 200 campus à travers la Chine. Ces robots-livreurs sont devenus l'arme rapide, fiable et relativement bon marché du groupe fondé par Jack Ma pour répondre au défi de la livraison du dernier kilomètre, l'enjeu le plus épineux des acteurs du commerce électronique.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/automob...