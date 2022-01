Restauration : Barrière se désengage de Moma Group

Christophe Palierse

Après l'avoir accompagné six ans, le groupe d'hôtellerie-restauration et de casinos cède sa participation de 48,59 % dans le spécialiste de la « restauration festive et premium » à son patron fondateur, Benjamin Patou.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourism...