République démocratique du Congo : Ebola sous contrôle en un mois grâce à un vaccin et deux médicaments

Six décès et deux guérisons : c'est le bilan d'un mois de lutte contre une résurgence d'Ebola dans la région de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo, où le vaccin et deux médicaments ont permis de stopper la propagation du virus.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/republiq...