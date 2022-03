REPORTAGE. Prix des carburants : six automobilistes racontent comment ils s'adaptent à cette hausse "de dingue"

Dopés par la guerre en Ukraine, les prix de l'essence et du diesel dépassent presque partout la barre symbolique des deux euros par litre. Six automobilistes rencontrés dans une station-service du Pas-de-Calais témoignent de ce que ce record change ou non dans leur consommation de carburant.Source : https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/pr...