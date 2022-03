REPORTAGE. 60 ans des Accords d'Evian : ces témoins de la guerre d'Algérie vont de lycée en lycée pour "contribuer à ce que les souffrances s’atténuent"

Six décennies après la fin de la guerre d'Algérie, le travail d’apaisement des mémoires se poursuit. Des associations interviennent dans les écoles et rassemblent face aux élèves différents témoins et acteurs de la guerre d’Algérie, comme dans le lycée Aragon-Picasso de Givors, près de Lyon.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/algerie/...