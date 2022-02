RATP : la grève de vendredi s'annonce massive

Denis Fainsilber

La circulation du métro, bus, RER et tramway parisien sera fortement perturbée vendredi en raison d'un mouvement de grève à la RATP sur les salaires. Huit lignes de métro resteront fermées et six autres partiellement ouvertes seulement aux heures de pointe.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourism...