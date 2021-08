Quels aliments pour digérer rapidement ?

Marre de ballonner après les repas, d’avoir le déjeuner ou le dîner sur l’estomac pendant des heures et des heures ? Pour en finir avec l’inconfort digestif, notre diététicienne-nutritionniste vous livre ses conseils : les aliments faciles à digérer à mettre au menu, ceux qui sont mauvais pour la digestion, et les modes de cuisson à privilégier. Vous saurez tout pour digérer vite et bien !

Source : https://www.santemagazine.fr/alimentation/aliments...