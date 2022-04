Quelle est la place de l'inclassable Elon Musk au panthéon du capitalisme ?

Julien Dupont-Calbo

Steve Jobs ? Henry Ford ? John Rockefeller ? Walt Disney ? L'homme le plus riche du monde, le milliardaire le plus célèbre de la planète, offre une personnalité complexe qui le rapproche de certains des plus grands capitalistes des Etats-Unis. Mais le patron de Tesla et de SpaceX reste inclassable.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/automob...