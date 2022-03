Quel make-up adopter après 50 ans ?

Le maquillage peut tout autant nous servir que nous desservir. Un mauvais choix de couleurs ou de texture et catastrophe : au lieu d'obtenir un teint frais et vigoureux, on ne fait qu'alourdir nos traits déjà fatigués. Pourtant, dans la make-up sphèr...Source : https://www.elle.fr/Beaute/Maquillage/Astuces/Quel...