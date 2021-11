Quand un site Internet aide à trouver les produits made in France

Dominique Chapuis

Lancée en septembre, la plateforme en ligne Lesitedumadeinfrance.fr se revendique comme le premier moteur de recherche destiné à trouver des vêtements, bijoux ou jouets fabriqués localement. Il référence 40.000 produits et réunit 600 marques et nouveautés des distributeurs, de Lacoste et Tefal à La Redoute et Conforama. Une première.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-d...