Qu'est-ce que le stress et quelles conséquences a-t-il sur la santé ?

Le stress est un phénomène psychique et physiologique de l’organisme qui peut être bénéfique ou non. En effet, il y a le bon stress, et le mauvais. Celui qui nuit à la santé. Comment la mécanique du mauvais stress se met-elle en branle ? Pourquoi le stress peut-il conduire à l’épuisement ? Les clés pour comprendre ses poussées d’adrénaline.

