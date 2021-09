Procédures simplifiées, effectifs… Les annonces d’Emmanuel Macron sur la sécurité

La feuille de route d'Emmanuel Macron pour la police et la gendarmerie a été présentée ce mardi matin, en clôture du Beauvau de la Sécurité. Parmi les annonces du Président, une nouvelle hausse du budget des forces de l'ordre et la volonté de doubler le nombre de policiers et de gendarmes présents sur le terrain.https://www.bfmtv.com/politique/elysee/procedures-...