Présidentielle : pour qu'on parle d'environnement dans la campagne, une marche pour le climat baptisée "Look up !"

Á un mois du premier tour, 450 associations de défense de l'environnement organisent demain une journée de mobilisation dans toute la France. Elles estiment que les questions climatiques sont les grandes oubliées de la campagne. Les marches sont baptisées "Look up", en référence au film de Netflix "Don't look up".Source : https://www.francetvinfo.fr/culture/series/netflix...