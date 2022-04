Présidentielle: à Saint-Pol-sur-Mer, le vote sera électronique

Saint-Pol-sur-Mer est l'une des trois seules communes du Nord à posséder des machines à voter. Au total, 16 machines (pour 14 bureaux de vote et 2 en réserve en cas de problème technique). Acquises en 2004, ces machines on été utilisées pour tout type d'élections et le seront à nouveau ce dimanche.Source : https://www.bfmtv.com/politique/presidentielle-a-s...