Présidentielle: Emmanuel Macron juge que "ça pourrait aller plus vite" à l'Elysée

Après une journée de meeting à Marseille pour le sortant, et un déplacement en Eure-et-Loire pour sa rivale, Emmanuel Macron et Marine Le Pen doivent faire relâche ce dimanche de Pâques. Mais la journée s'annonce très politique, à tout juste une semaine du second tour de la présidentielle.Source : https://www.bfmtv.com/politique/en-direct-presiden...