Près d'une voiture sur cinq vendues en Europe est désormais électrique

Anne Feitz

Les ventes de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont représenté 18,7 % du marché sur les neuf premiers mois de 2021. Le groupe Volkswagen et ses douze marques ont écrasé la concurrence, mais la Tesla Model 3 a été le véhicule 100 % électrique le plus vendu sur la période.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/automob...