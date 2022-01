Près d'un million d'entreprises ont été créées en 2021, un record

Claude Fouquet

En dépit de la crise sanitaire, la France affiche toujours plus de créations d'entreprises et même un nouveau record en la matière. Après des années 2019 et 2020 déjà records, 2021 a vu la création près de 996.000 sociétés, selon l'Insee. Soit une hausse de 17,4 % sur un an.Source : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjonctur...