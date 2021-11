Picard déploie son service de livraison en quinze minutes avec Deliveroo

Philippe Bertrand

L'enseigne de surgelés étend la gamme de ses services en ligne avec la livraison en 15 minutes dans une centaine de villes françaises, testée depuis six mois. Il complète la proposition de livraison classique en 24 heures et le clic et collecte.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-d...