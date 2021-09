Peut-il y avoir des bulles dans les cheveux ?

Oui, et ce phénomène dit de " bubbling hair " a été décrit pour la première fois dans une étude publiée en 1986 par V.M. Brown, R.G. Crounse et D.C. Abele dans le " Journal of the American Academy of Dermatology ". Il s'agit d'un dommage capillaire p...Source : https://www.elle.fr/Beaute/News-beaute/Cheveux/Peu...