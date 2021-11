Panoplie mode : dans le vestiaire coloré d’Alice Bassi de la série « Guide astrologique des cœurs brisés »

Inspirée du best-seller littéraire du même nom écrit par Silvia Zucca, la série italienne Netflix mêle amour, humour et astrologie. Bref, tout ce dont on a besoin pour passer notre mois de novembre. On y suit Alice Bassi, une jeune célibataire d'une ...