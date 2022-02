Opération Barkhane : les troupes françaises se retirent du Mali

Jeudi 17 février, Emmanuel Macron a officialisé le retrait des soldats français du Mali. 2 400 soldats sont encore sur place et devraient être évacués d'ici quatre à six mois. D'autres seront redéployés dans le Sahel et notamment au Niger.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/terrorisme-djiha...